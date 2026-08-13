Россиянам раскрыли размер "пенсионного потолка" в 2026 году

Финансист Иванова сообщила о пенсионном потолке 2,979 млн руб в год Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В России действует ограничение, из-за которого доходы выше определенного уровня перестают влиять на размер будущей государственной пенсии. Об этом заявила финансист Оксана Иванова.

Речь идет о "пенсионном потолке". В 2026 году предельная сумма дохода, учитываемая при расчете пенсионных баллов, составляет 2,979 млн рублей в год. С заработка выше этой суммы дополнительные пенсионные баллы не начисляются.

"Максимальное количество баллов, которое можно получить за год - 10, и они начисляются исключительно с дохода, не превышающего указанную планку", - сказала она для "Прайма".

В качестве альтернативы Иванова назвала программу долгосрочных сбережений. Она не ограничивает размер взносов и позволяет гражданам самостоятельно определять сумму накоплений и срок инвестирования.

Ранее KP.RU сообщал, что в России подняли пенсии. Накопительные выплаты выросли на 17,3%. Пенсии участникам программы софинансирования и владельцам маткапитала, направившим средства на пенсию, увеличились на 19,32%.