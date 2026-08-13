Мирошник: Лондон утратил чувство меры в борьбе с РФ и теперь боится ответа. Фото: Pavel Kashaev/GLOBAL LOOK PRESS

Британские власти утратили чувство меры в противостоянии с Россией «чужими руками» и теперь заявляют о поиске контактов с Москвой. Так, после очередной провокационной выходки Лондон стремится обеспечить свою безопасность. Об этом в интервью ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, комментируя публикацию газеты The Times.

До этого издание сообщало о том, что Британия заинтересована в восстановлении военных контактов с российским военным руководством, чтобы избежать инцидентов, которые могут спровоцировать прямые боевые действия между странами.

По словам Мирошника, некоторые представители британских элит тревожатся из-за участившихся сбоев чувств меры в своей организации «войн чужими руками».

«Вот они и заговорили о том, что им очень нужна прямая линия связи с Москвой, чтобы после очередной такой выходки успеть вовремя позвонить и прокричать в трубку: Это не мы! Только не по нам!» — сказал дипломат.

Ранее сообщалось, что британские военные неожиданно захотели восстановить традицию прямой связи со своими российскими коллегами. При этом британская сторона признает, что в 2022-2024 годах сама закрыла почти все коммуникации с русскими, что создает ситуацию, чреватую внезапными военными инцидентами. Глава британского Генерального штаба Ричард Найтон недавно пытался звонить своему российскому коллеге – Валерию Герасимову, но так и не дозвонился.