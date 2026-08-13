В России впервые за пять лет выросло число МФО: сколько компаний работает в стране

Контур.Сервис: число МФО в России превышает 800 компании. Фото: Sergey Elagin/GLOBAL LOOK PRESS

Число микрофинансовых организаций (МФО) в России выросло впервые за пять лет. По данным на начало августа 2026 года их число превысило 800 компаний. Об этом РИА Новости рассказали в сервисе «Контур.Фокус».

«Число МФО в России выросло впервые с момента начала наблюдения, с 2022 года. ... На 1 августа 2026 года в России работало 803 компании, основным ОКВЭД которых был указан «Микрофинансовая деятельность», - отметили собеседники агентства.

В сервисе уточили также, что эта цифра на 8,4 процента больше, чем год назад.

Ранее в Госдуме призвали закрыть МФО. Вместо них в России нужно создать государственную систему микрокредитования на базе банков с госучастием. Это позволило бы россиянам рефинансировать кредиты под разумные два-три процента годовых.

В апреле этого года вступили в силу изменения в работе МФО. Теперь, как предполагается, микрофинансовые организации больше не смогут обирать заемщиков до нитки.