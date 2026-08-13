Пресс-секретарь Белого дома уходит с поста: Трамп предложил Ливитт новую должность

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт Фото: REUTERS.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт покинет свой пост в конце августа. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

"Наша замечательная пресс-секретарь Белого дома и одна из моих самых доверенных помощников Каролин Ливитт покинет свою должность в конце месяца", - написал президент США.

Трамп добавил, что Ливитт решила уйти с должности, чтобы больше времени проводить со своими маленькими детьми и семьей. Он отметил, что понимает и уважает ее решение, а также высоко оценил работу пресс-секретаря.

При этом Ливитт не намерена полностью прекращать работу с президентом. Она сообщила, что по просьбе Трампа продолжит консультировать его в качестве внештатного старшего советника. Она планирует оставаться активным сторонником движения MAGA и Республиканской партии.

Лидер США отметил, что Ливитт останется одним из его главных внешних советников и продолжит влиять на политическую повестку республиканцев. Президент также поблагодарил ее за работу в Белом доме и назвал одним из лучших пресс-секретарей в истории этой должности.

Ливитт заняла пост во время второго президентского срока Трампа. В этом году она во второй раз стала матерью и временно уходила в декретный отпуск. В период ее отсутствия брифинги для журналистов проводили госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и вице-президент Джей Ди Вэнс.

Ранее Вэнс сообщил о рождении сына у него и его супруги Уши. По его словам, жена и ребенок чувствуют себя хорошо, а также поблагодарил медицинский персонал Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида за оказанную помощь.

Как писал KP.RU, иммиграционная и таможенная полиция США задержала родственницу Ливитт - Бруну Каролин Феррейру. В отношении нее была начата процедура депортации. В Министерстве внутренней безопасности США заявили, что Феррейра находилась в стране нелегально, просрочив туристическую визу еще в июне 1999 года.