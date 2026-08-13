В Минобороны РФ оценили предстоящее освобождение Славянска и Краматорска

Алаудинов: ВС РФ ждет тяжелая работа по освобождению Славянска и Краматорска Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Города Славянск и Краматорск в ДНР - одни из самых укрепленных в республике. Потому освобождение этих населенных пунктов станет для российских войск «очень тяжелой работой». Об этом в интервью ТАСС заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

«У нас впереди очень тяжелая работа по освобождению самых укрепленных городов, которые укреплялись на протяжении всего этого времени — это Славянск и Краматорск», — сказал он.

При этом Алаудинов уточнил, что российские военные уже ведут подготовку к боям за эти города.

Ранее командир спецназа «Ахмат» заявлял, что украинские войска полностью утратили первую линию укреплений в районе агломерации Славянск – Краматорск.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что российским войскам предстоит занять еще два важных города — Краматорск и Славянск, после чего вся территория Донбасса будет освобождена. Эти населенные пункты имеют ключевое значение для завершения освобождения региона, добавил он.