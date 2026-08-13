У россиян есть "пенсионный потолок": какая зарплата перестает влиять на выплату

Финансист Иванова рассказала о пенсионном потолке 2,979 млн руб в год Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В России действует ограничение, из-за которого заработок выше определенного уровня перестает увеличивать размер будущей страховой пенсии. Об этом "Прайму" рассказала финансист Оксана Иванова.

Речь идет о "пенсионном потолке" - предельном уровне дохода, который учитывается при начислении пенсионных баллов. В 2026 году он составляет 2,979 млн рублей в год, или 248,25 тысяч рублей в месяц.

По словам Ивановой, за год гражданин может получить максимум 10 пенсионных баллов, причем они начисляются только с заработка в пределах установленного лимита. Таким образом, дальнейшее повышение зарплаты не приводит к увеличению количества баллов.

Эксперт отметила, что установленный порог существенно выше средней и медианной зарплаты в стране. Средняя зарплата составляет около 103-109 тысяч рублей, медианная - примерно 70-73 тысяч рублей.

При этом даже значительный рост доходов после достижения "пенсионного потолка" не дает соответствующей прибавки. По расчетам финансиста, при 45 годах страхового стажа и ежегодном начислении максимальных 10 пенсионных баллов страховая пенсия составит около 80 тысяч рублей в месяц.

В качестве дополнительного способа формирования накоплений Иванова рекомендовала программу долгосрочных сбережений. Ее участник самостоятельно определяет размер взносов и срок накоплений, а государство предоставляет софинансирование и налоговый вычет.

Ранее KP.RU сообщал, что численность пенсионеров в России составила около 40,5 миллионов человек. Средний размер пенсии за последние пять лет увеличился почти на 10 тысяч рублей. По состоянию на 1 июля 2026 года выплата составляет 25 401 рубль.

В 2026 году пенсии в России будут повышаться поэтапно, а отдельные категории граждан смогут рассчитывать на дополнительные выплаты. С 1 августа для 80-летних пенсионеров удвоилась фиксированная выплата к страховой пенсии и была назначена дополнительная за уход.

Депутат Госдумы Алексей Говырин уточнил, что на 1 октября 2026 года запланирована индексация военных пенсий на 4%. Она привязана к росту денежного довольствия действующих военнослужащих, а не к общей инфляции.