Минпросвещения ограничило время уроков во вторую смену

В российских школах запретили занятия в три смены Фото: Ольга ЮШКОВА.

Занятия во вторую смену в российских школах должны завершаться не позднее 19:00. Об этом говорится в методических рекомендациях Минпросвещения РФ.

Согласно документу, обучение во вторую смену разрешено только для учащихся вторых, третьих, четвертых, шестых, седьмых и восьмых классов. При этом школьные занятия должны заканчиваться до 19:00.

В ведомстве подчеркнули, что проведение так называемых нулевых уроков не допускается. Также российским школам запрещено организовывать учебный процесс в три смены.

Ранее KP.RU сообщал, что уроки в школах России будут приостанавливать, если из-за гриппа, ОРВИ или COVID-19 отсутствуют 20% и более учащихся. Роспотребнадзор рекомендовал проводить вакцинацию сотрудников и обучать их мерам профилактики инфекций.