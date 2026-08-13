Вступили в силу ограничения ЕС в отношении банков по 21-му пакету рестрикций. Фото: Aleksander Polyakov/GLOBAL LOOK PRESS

Очередной пакет санкций против России в Европе приняли в июле этого года. Брюссель надеялся - или, скорее, делал вид, что надеется, отступать некуда - надавить на Москву с тем, чтобы «каким-то чудом» российская сторона пошла на уступки киевскому режиму.

В новый пакет вошли запрет на операции с рядом российских банков, меры против так называемого теневого флота и продление потолка цен на нефть. При этом из списка исключили полный запрет на морские перевозки российского сжиженного природного газа.

Однако споров вокруг этого пакета санкций в Европе было много. Согласование несколько раз откладывалось из-за отсутствия единой позиции по санкциям.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила в этой связи, что Брюссель беспросветно зарыл себя в яму, вводя новые санкции против России.