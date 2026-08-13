Хегсет: США рассматривают все варианты по Кубе, включая военные

Военный министр США Пит Хегсет. Фото: CNP/AdMedia/CNP/AdMedia/Global Look Press

Военный министр США Пит Хегсет заявил, что администрация Дональда Трампа рассматривает все возможные варианты действий в отношении Кубы, в том числе военные. Соответствующее заявление он сделал журналистам в Панаме.

Хегсет подчеркнул, что для Кубы было бы разумно учитывать готовность хозяина Белого дома отстаивать ключевые стратегические интересы Вашингтона. Отвечая на вопрос о возможности военной операции против Гаваны, глава Пентагона отметил, что у США есть «множество вариантов» дальнейших шагов.

Прежде Дональд Трамп неоднократно высказывался о возможном силовом сценарии в отношении Кубы. Еще в феврале американский лидер допустил возможность установления контроля над островом, а в марте назвал Кубу следующей целью для ВС США после Ирана. Тогда же он в очередной раз назвал Вооруженные силы США "великими" и заявил, что такая мощь у американцев появилась благодаря его усилиям.