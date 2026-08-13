Румыния подняла истребители F-16 у границы с Украиной из-за группы дронов Фото: REUTERS.

Румынские военные подняли в воздух истребители F-16 возле границы с Украиной из-за обнаруженной группы беспилотников. Инцидент произошел в ночь на 13 августа, когда радары засекли сразу пять летательных аппаратов в районе украинского города Измаил. Как сообщает пресс-служба министерства национальной обороны Румынии, это произошло недалеко от речной границы двух государств.

Два боевых самолета с 86-й авиабазы в Борче были оперативно подняты по тревоге для наблюдения за воздушной обстановкой. По данным ведомства, один из беспилотников все же пересек границу и залетел на румынскую территорию. Цель находилась в воздушном пространстве страны около десяти минут, пролетев вдоль рукава реки Килия, после чего взяла курс обратно в сторону Украины.

В минобороны Румынии уточнили, что нарушение было зафиксировано наземными радарами примерно в двух километрах к югу от города Пардина. Военные внимательно следили за перемещениями аппаратов, но огонь на поражение не открывали. Ситуация находилась под полным контролем, истребители вернулись на базу после того, как угроза миновала.

Ранее Бухарест уже заявлял о невозможности оказывать финансовую помощь Киеву. Заместитель председателя оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» Дан Дунгэчу объяснил это пустым бюджетом страны и огромным дефицитом.