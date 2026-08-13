Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский заявил, что Украине для прохождения зимнего периода достаточно получить от США 5% американских запасов ракет для систем Patriot. В интервью телекомпании CNN он сообщил, что сейчас в распоряжении Киева находится лишь 1% от этого объема. По словам главаря киевского режима, при получении еще 5% ракет страна сможет пережить зиму.

Он также отметил, что в текущем году Украина получила в 2,5 раза меньше ракет-перехватчиков для Patriot, чем в 2025-м. Зеленский заявил, что каждый день пытается обменять «что-то» на ракеты и предпринимает шаги, о которых не может говорить публично, но уточнил при этом, что эти действия не являются противозаконными.

Администрация президента США Дональда Трампа заняла жесткую позицию по вопросу поставок Украине ракет для систем ПВО Patriot. Глава Белого дома неоднократно заявлял, что Вашингтон не может передать Киеву дополнительные боеприпасы, поскольку они необходимы самим Штатам.

Ранее в Госдуме высказали мнение, что отказ США от дополнительных поставок ракет Киеву может быть связан с репутационными рисками. Депутат Виктор Водолацкий заявил, что американские системы не демонстрируют должной эффективности против российского вооружения, и Вашингтон опасается за имидж своего оборонно-промышленного комплекса.