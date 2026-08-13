Из Казахстана выслали стримершу Fasoollka: в чём причина

Полиция Астаны показала видео депортации российской стримерши Фото: скриншот видео.

Власти Казахстана приняли решение о высылке российской стримерши из-за её скандальных заявлений в интернете. Девушке также запрещён въезд в страну на ближайшие пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции столицы республики, города Астаны.

Речь идёт о блогере Ксении Гузаевой, которая известна в сети под ником Fasoollka. В ходе прямых трансляций на платформе Twitch она позволила себе усомниться в территориальной принадлежности города Павлодар, а также грубо высказывалась в адрес казахстанцев.

В полиции уточнили, что гражданка России покинула территорию республики. До этого суд привлёк её к административной ответственности за эти провокационные и некорректные действия.

В правоохранительных органах подчеркнули, что уважение к закону и стране является обязательным требованием для каждого, независимо от гражданства. К официальному сообщению прилагается видеозапись, на которой видно, как сотрудники полиции провожают стримершу к трапу самолёта.

Ранее другая известная российская стримерша Наталья Бердникова, которую зрители знают как Генсуха, рассказывала о неприятной ситуации на границе. Она сообщила, что в одном из зарубежных аэропортов её обвинили в контрабанде, а личный досмотр затянулся почти на час и прошёл крайне некомфортно.