В США назвали сроки вывода войск из Ирака: они были в стране 23 года

AP: США хотят завершить вывод своих военных из Ирака к 30 сентября. Фото: Alejandro MartÃƒÂNez VÃƒÂ©Lez/GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы США выйдут из Ирака, передав ответственность за безопасность местным властям. И произойдет это к 30 сентября 2026 года. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает Associated Press (AP).

«В прошлом году американские войска покинули базы в большинстве районов Ирака, но сохранили присутствие в полуавтономном северном курдском регионе. Местные базы регулярно подвергаются нападениям с тех пор, как США и Израиль начали войну в Иране», — сказано в материале.

Отмечается также, что иракский премьер Али аль-Заиди провел встречу с главой Центрального командования США адмиралом Брэдом Купером. А потом лидер Ирака утвердил 30 сентября в качестве окончательной даты завершения военной миссии Глобальной коалиции по борьбе с ИГИЛ* и вывода всех ее сил.

Ранее уже сообщалось, что Вашингтон намерен сократить свое военное присутствие в Ираке. Вывод 2,5 тысяч американских военных планировался к концу 2026 года, отмечали еще в администрации президента США Джо Байдена. При этом американские военные продолжат борьбу с террористами в регионе.

* — признана террористической организацией в РФ и запрещена.