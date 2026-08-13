34-летняя лень немцев топит экономику страны: в ФРГ бьют тревогу из-за бездействия властей Фото: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Thomas H/Global Look Press

Рекордная засуха обнажила многолетнюю проблему Германии: власти уже 34 года не могут углубить дно Рейна в стратегически важном месте. Из-за критического падения уровня воды судоходство на главной водной артерии страны оказалось под угрозой, что бьет по промышленности и экономике. Об этом пишет Financial Times.

Еще в 1992 году правительство Гельмута Коля пообещало убрать затопленные скалы у знаменитой Лорелей, но проект так и не был реализован. Сегодня из-за обмеления суда вынуждены недогружать товары, а в районе Кауба фарватер стал на 20 сантиметров мельче, чем в других местах. На прошлой неделе уровень воды упал более чем на 50% ниже рекорда 2018 года.

Исполнительный директор ассоциации BDB Йенс Шванен заявил, что считает непостижимым, почему демонтаж шести участков породы длится так долго. По его мнению, инженерные работы заняли бы всего восемь месяцев, но страна тратит драгоценное время в условиях инфраструктурного кризиса.

Затягивание процесса связано с экологическими протестами, сменой приоритетов правительств и сложной бюрократией. Хотя в 2019 году проект объявили приоритетным, сейчас работы планируют завершить лишь к 2033 году. Министр транспорта Штеффен Бильгер заверил, что Берлин продолжает работу над углублением, но предупредил о сложных неделях из-за сохраняющегося низкого уровня воды.

Ещё неделю назад стало известно, что уровень воды на одной из главных измерительных станций Рейна достиг исторического минимума. 6 августа на водомерной станции в городе Кауб он опустился до 19 см.