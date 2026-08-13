Новая вспышка Эболы может унести десятки тысяч жизней: ВОЗ бьёт тревогу Фото: EAST NEWS.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил, что нынешняя вспышка Эболы в Конго может стать самой смертоносной в истории. По его словам, она способна превзойти эпидемию 2014-2016 годов в Западной Африке, унесшую более 11 тысяч жизней. Его слова приводит AP News.

Вспышка в восточной части Конго уже признана самой быстрорастущей: из более чем 4300 заразившихся скончались около 2000 человек. Официально её объявили 15 мая, однако, как выяснилось позже, вирус циркулировал с февраля. Особую опасность добавляет тот факт, что для редкого штамма Бундибугйо пока нет одобренных вакцин.

Гебрейесус отметил, что у инфекции изначально было «значительное преимущество», и сейчас медикам приходится навёрстывать упущенное. Большинство новых случаев фиксируют в отдалённых районах, где почти нет нормальных дорог и квалифицированной помощи. Местные жители нередко не доверяют врачам и избегают клиник из-за слухов, а часть медперсонала бастует из-за задержек зарплаты.

Ситуацию осложняет вооружённый конфликт неподалёку от границ с Угандой, Руандой и Южным Суданом. Эксперты ВОЗ признают, что темпы распространения обгоняют усилия по отслеживанию контактов. Организация продолжает искать решения, но пока борьба идёт с большим трудом.

Ещё в конце июля стало известно, что вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго может стать второй по масштабу за всю историю.