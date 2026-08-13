В Совфеде высказались о перспективах сотрудничества с Кубой Фото: пресс-служба Совфеда России

Совет Федерации продолжит работу над укреплением дружбы и сотрудничества с Кубой. Об этом заявила председатель палаты Валентина Матвиенко в телеграмме, направленной кубинскому спикеру Хуану Эстебану Ласо Эрнандесу.

Поздравление было приурочено к 100-летию со дня рождения Фиделя Кастро, информацию предоставила пресс-служба верхней палаты парламента.

Матвиенко подчеркнула, что сегодня Куба противостоит незаконным внешним санкциям, но при этом продолжает дело своего легендарного команданте. Она отметила, что стойкость и мужество кубинцев вызывают искреннее восхищение и чувство солидарности.

Парламентарий также констатировала, что многолетняя антикубинская политика США грубо противоречит нормам международного права и Уставу ООН. По её мнению, такие действия ведут к прямому нарушению прав и свобод простых кубинцев.

Ранее стало известно, что Куба получит от России пакет гуманитарной помощи в 2026 году. Москва выделит на нужды острова 2 миллиона долларов.