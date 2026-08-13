Перестали ждать подарков от мужчин: синтетические бриллианты изменили ювелирный рынок

FT: женщины стали чаще самостоятельно покупать себе бриллианты. Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Генеральный директор Swarovski Алексис Насард в интервью Financial Times заявил, что женщины все чаще покупают бриллианты для себя. По его словам, популярность более дешевых выращенных в лаборатории камней изменила рынок драгоценностей — теперь женщина может зайти в магазин, примерить украшение и купить его себе, не дожидаясь подарка от мужчины.

«Это очень мило и обнадеживающе», — поделился мнением Насарди.

Выращенные в лаборатории бриллианты, которые в основном производятся в Китае и Индии, стремительно завоевывают рынок. В США уже более 60% камней в обручальных кольцах — синтетические, и в ближайшие два года этот показатель может достичь 80%. Оптовые цены на такие камни упали до 100 долларов за карат, тогда как природные алмазы по-прежнему стоят тысячи.

Swarovski начала продавать выращенные в лаборатории бриллианты в 2018 году. В 2025 году выручка компании составила 1,9 млрд евро, что на 6% больше, чем годом ранее.

В апреле сообщалось, что ювелирная компания зарегистрировала в России новый товарный знак.