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НовостиПолитика13 августа 2026 6:19

Послы России и Китая заявили, что сотрудничество стран достигло высшего уровня

Послы считают, что отношения России и Китая развиваются благодаря Путину и Си Цзиньпину
Семен ЗИМИН
Визит Путина в Пекин в мае подтвердил особый характер партнерства

Визит Путина в Пекин в мае подтвердил особый характер партнерства

Фото: REUTERS.

Двустороннее сотрудничество России и Китая достигло пика и развивается поступательно благодаря работе президентов Владимира Путина и Си Цзиньпина. Об этом заявили послы двух стран Николай Ноздрев и У Цзянхао в совместной статье.

Они подчеркнули зрелость и самодостаточность отношений. Визит Путина в Пекин в мае подтвердил особый характер партнерства.

Дипломаты отметили единство лидеров по ключевым принципам. Среди них - мирное сосуществование и уважение суверенитета. Обе стороны опираются на право народов выбирать свой путь развития. Отношения России и Китая выдержали испытания. Это видно по 30 годам стратегического союза. Они движутся вперед с учетом взаимного доверия.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Китайская Народная Республика не дружат против кого-либо и ни с кем не борются. Российский лидер указал, что Москва и Пекин ведут борьбу только за собственные интересы.