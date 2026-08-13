Послы России и Китая заявили, что сотрудничество стран достигло высшего уровня

Визит Путина в Пекин в мае подтвердил особый характер партнерства Фото: REUTERS.

Двустороннее сотрудничество России и Китая достигло пика и развивается поступательно благодаря работе президентов Владимира Путина и Си Цзиньпина. Об этом заявили послы двух стран Николай Ноздрев и У Цзянхао в совместной статье.

Они подчеркнули зрелость и самодостаточность отношений. Визит Путина в Пекин в мае подтвердил особый характер партнерства.

Дипломаты отметили единство лидеров по ключевым принципам. Среди них - мирное сосуществование и уважение суверенитета. Обе стороны опираются на право народов выбирать свой путь развития. Отношения России и Китая выдержали испытания. Это видно по 30 годам стратегического союза. Они движутся вперед с учетом взаимного доверия.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Китайская Народная Республика не дружат против кого-либо и ни с кем не борются. Российский лидер указал, что Москва и Пекин ведут борьбу только за собственные интересы.