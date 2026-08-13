Индонезия планирует запустить новые прямые рейсы из России Фото: Roman Naumov/URA.RU/Globallookpress.com

Власти Индонезии прорабатывают возможность запуска новых прямых авиарейсов из России на курортный остров Бали. В планах — организовать перелеты из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока и Казани. Об этом сообщили «Известиям» в посольстве республики в Москве.

В посольстве пояснили, что у Ломбока и Комодо есть огромный потенциал для привлечения российских туристов, поскольку эти места предлагают уникальные впечатления, выгодно дополняющие отдых на Бали. Дипломаты подчеркнули, что организация прямого доступа к этим островам помогла бы распределить туристические потоки и привлечь гостей в другие регионы страны.

Ранее вопросу развития сотрудничества уделил внимание и премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава правительства напомнил, что за последние пять лет объем взаимной торговли между двумя государствами увеличился более чем вдвое.