В Румынии начали постепенную остановку АЭС в Чернаводэ Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

В Румынии из-за обмеления Дуная полностью остановлена единственная атомная электростанция в Чернаводэ. Второй энергоблок станции начали плавно отключать, и в ближайшие часы она перестанет давать ток в национальную сеть. Такую информацию предоставила компания-оператор Nuclearelectrica.

Первый реактор АЭС вывели из работы ещё 28 июля по той же причине. Теперь же станция, которая покрывала пятую часть всей потребности страны в электричестве, встанет целиком. По словам специалистов, процесс займёт около трёх часов, и уже после 11:00 по местному времени выработка энергии полностью прекратится.

Директор станции Ромео Уржан пояснил, что отключение проходит постепенно, чтобы не создавать аварийных нагрузок на оборудование. Он уточнил, что выпадающие 700 мегаватт восполнят за счёт резервов и закупок электричества у соседей.

Ранее стало известно, что единственная в Венгрии атомная электростанция «Пакш» будет отключена. Об этом объявил премьер-министр страны Петер Мадьяр, а причиной также стало обмеление Дуная.