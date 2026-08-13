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НовостиПроисшествия13 августа 2026 7:01

Мама и двое детей погибли из-за пьяного водителя: он вылетел на встречку и протаранил машину с семьей

В ДТП в Татарстане погибли женщина и двое детей, пятеро человек пострадали
Мария СПИРИДОНОВА
В ДТП в Татарстане погибли женщина и двое детей, пятеро человек пострадали

В ДТП в Татарстане погибли женщина и двое детей, пятеро человек пострадали

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Верхнеуслонском районе Татарстана произошло ДТП, в результате которого погибли три человека, в том числе двое детей. Авария произошла вечером 12 августа на трассе Буинск — Ульяновск. Как пишет «КП-Казань» со ссылкой на Следственный комитет, погибли 41-летняя женщина и ее дети 4 и 9 лет. Еще пять человек госпитализированы с травмами.

По версии следствия, 54-летний житель Казани, управлявший автомобилем Volkswagen Tiguan в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с машинами «Лада Калина» и «Лада Искра». В одной из них находилась семья с детьми. От полученных травм женщина и дети скончались на месте. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее, 11 августа, в Алексеевском районе Татарстана произошла авария с участием автобуса. Как сообщили в МВД республики, в результате ДТП за медицинской помощью обратились 13 человек. По предварительным данным, 50-летний водитель нарушил правила дорожного движения и, не уступив дорогу маршрутке, спровоцировал столкновение.