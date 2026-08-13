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НовостиПолитика13 августа 2026 6:54

ВСУ заставляли пленных россиян во Львове изготавливать гробы

Украинские войска заставляли всех без исключения пленных работать
Семен ЗИМИН
ВСУ заставляли пленных россиян во Львове изготавливать гробы

ВСУ заставляли пленных россиян во Львове изготавливать гробы

Фото: REUTERS.

ВСУ принуждали пленных жителей Курской области изготавливать гробы во Львове. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал Роман Ванин, который недавно вернулся из украинского плена. По его словам, в лагере для пленных существовал строгий трудовой распорядок, касающийся всех без исключения.

Ванин сообщил, что среди принудительно работавших были и гражданские лица. Их вывезли с территории Курской области во время вторжения ВСУ в 2024 году. Большинство заключенных, по его наблюдениям, трудились именно над производством гробов.

Бывший пленный уточнил, что часть людей в лагере занималась изготовлением искусственных елок для могил, а другие выполняли функции разнорабочих. Однако основная рабочая сила была сосредоточена именно на сборке гробов. Ванина вывезли на Украину военные ВСУ, где он содержался в нескольких лагерях для пленных.

В конце июня текущего года Романа Ванина обменяли на белорусско-украинской границе. Вместе с ним освободили и других удерживаемых гражданских лиц.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин заявил, что иностранные наемники, участвующие в атаках на Курскую область, проявляли особую жестокость по отношению к мирным жителям.