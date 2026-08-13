ВСУ заставляли пленных россиян во Львове изготавливать гробы Фото: REUTERS.

ВСУ принуждали пленных жителей Курской области изготавливать гробы во Львове. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал Роман Ванин, который недавно вернулся из украинского плена. По его словам, в лагере для пленных существовал строгий трудовой распорядок, касающийся всех без исключения.

Ванин сообщил, что среди принудительно работавших были и гражданские лица. Их вывезли с территории Курской области во время вторжения ВСУ в 2024 году. Большинство заключенных, по его наблюдениям, трудились именно над производством гробов.

Бывший пленный уточнил, что часть людей в лагере занималась изготовлением искусственных елок для могил, а другие выполняли функции разнорабочих. Однако основная рабочая сила была сосредоточена именно на сборке гробов. Ванина вывезли на Украину военные ВСУ, где он содержался в нескольких лагерях для пленных.

В конце июня текущего года Романа Ванина обменяли на белорусско-украинской границе. Вместе с ним освободили и других удерживаемых гражданских лиц.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин заявил, что иностранные наемники, участвующие в атаках на Курскую область, проявляли особую жестокость по отношению к мирным жителям.