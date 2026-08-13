17 терминалов построят в российских морских портах: Минтранс рассказал, где начнутся стройки

Минтранс: до 2036 года в морских портах России построят 17 терминалов. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/GLOBAL LOOK PRESS

До 2036 года в России планируют построить 17 терминалов в морских портах страны, а также создать и реконструировать 25 объектов инфраструктуры водного транспорта. Об этом со ссылкой на Минтранс РФ сообщает РИА Новости.

Так, три терминала появятся у Арктического бассейна, в том числе два на побережье акватории Северного морского пути, еще 12 – это терминальные комплексы Дальневосточного бассейна.

Вместе с тем, к 2036 году пройдет реконструкция примерно 4,5 тысяч километров железнодорожных путей, более 2 тысяч километров автодорог, кроме того будут модернизированы социальные объекты и аэропортовые комплексы.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин принял участие в церемонии заложения нового атомного ледокола. Имя ему присвоили Сталинград - в честь несломленного города, где произошел коренной перелом в великой отечественной войне.