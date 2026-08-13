В России появится сервис для поиска мест на кладбищах Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В России планируют запустить на портале «Госуслуги» специальный сервис, который поможет гражданам находить свободные места для захоронений. Ожидается, что новый функционал станет доступен пользователям уже к 1 декабря 2026 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документы Минцифры.

Новая услуга будет внедрена не по всей стране сразу, а только в 21 регионе. Для этого специалисты загрузят данные о 14 тысячах погостов в Национальную систему пространственных данных, после чего эти сведения используют для оказания 15 видов госуслуг в электронном формате. На реализацию этого масштабного проекта из бюджета планируется направить порядка 295,5 миллиона рублей.

В Министерстве цифрового развития рассказали, что система, получившая название «Управление захоронениями», в настоящее время уже работает в шести субъектах федерации. Параллельно ведется активная работа по ее внедрению еще в 15 регионах страны. Чиновники подчеркнули, что основная цель нововведения — упростить и ускорить доступ людей к услугам по погребению в тяжелые моменты жизни, а также сделать рынок ритуальных услуг более прозрачным.

Напомним, что с 1 августа в трех пилотных регионах — Ростовской и Тюменской областях, а также в Башкортостане — уже заработал другой цифровой инструмент на базе «Госуслуг». Он касается получения социальных льгот и позволяет назначать их в автоматическом режиме, без необходимости сбора бумажных справок.