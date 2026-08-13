Азии может грозить продовольственный кризис из-за жары: картофель буквально сварился в земле Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Южной Корее аномальная жара буквально сварила картофель прямо в грядках. Фермер Ли Сан Хёк из уезда Янгу, расположенного в 130 км от Сеула, с ужасом обнаружил, что его урожай превратился в мягкую массу. По словам агрария, земля раскалилась настолько, что корнеплоды сгнили на корню, словно их уже сварили в кастрюле. Об этом пишет The Guardian.

Этот случай — лишь малая часть бедствия, которое обрушилось на Восточную Азию. В Южной Корее, Японии и Гонконге фиксируют рекордные температуры, которые бьют столетние рекорды. Например, 2 августа в городе Янсан термометры показали 42,5 градуса по Цельсию — это самый высокий показатель в стране с 1904 года.

Последствия жары оказались катастрофическими. Национальное агентство по контролю за заболеваниями сообщило как минимум о 31 погибшем, а также о массовом падеже скота и рыбы. Власти призвали граждан срочно прекратить любые работы на открытом воздухе, а президент Ли Чжэ Мён назвал происходящее беспрецедентным и потребовал перестроить систему реагирования на кризисы.

Соседняя Япония тоже страдает от зноя, где впервые за историю наблюдений ввели категорию «невыносимо жаркий день» для температур выше 40 градусов. В Токио из-за теплового удара погибли три льва в зоопарке. Ученые из Японского центра заявили, что без глобального потепления такая жара была бы практически невозможна и случалась бы раз в 10 тысяч лет.

Также западная Европа третий месяц изнывает от аномальной жары и ее последствий. Там столбики термометров раз за разом уверенно преодолевают 40-градусную планку.