«Могла потерять всё»: в России напомнили Финляндии об итогах Второй мировой Фото: REUTERS.

В Финляндии часто игнорируют поражение страны во Второй мировой войне. Об этом в интервью Lenta.ru рассказала доктор исторических наук Ирина Новикова.

«Забывается простой факт: Финляндия воевала на стороне нацистской Германии и как проигравшая сторона могла потерять все. Независимость ей удалось сохранить благодаря милосердию СССР и мудрости тогдашних финских руководителей», — напомнила историк об итогах Второй мировой войны.

Президент Урхо Кекконен сыграл ключевую роль в сохранении независимости Финляндии после войны благодаря поддержке СССР. Однако сейчас его часто называют агентом КГБ, отметила эксперт.

По словам Новиковой, только на первый взгляд кажется, что Финляндия «переобулась» за одну ночь по отношении к России.

«Перемены начались не после вхождения Крыма в состав России в 2014-м или начала специальной военной операции в 2022-м, а еще в 1990-е годы. Уже тогда Финляндия официально перестала считать себя нейтральной. В 1992 году в правительственном докладе по политике безопасности и обороны понятие нейтралитета заменили формулировками «военное неприсоединение» и «самостоятельная оборона». А через три года правительство вообще исключило слово «нейтралитет» из доклада по оборонной политике», - сказала историк.

С НАТО Финляндия начала активно взаимодействовать в 1994 году, добавила Ирина Новикова.

Ранее KP.RU сообщил, что Финляндия тесно сотрудничает с НАТО. Хельсинки хотели сделать предложение альянсу по поводу размещения ядерного оружия. Этот момент сильно беспокоит Россию. В Москве призывают воздержаться Финляндию от такого рода решений, которые могут иметь негативные последствия. В Финляндии возмущены действиями властей. В стране призывают вернуться к политике нейтралитета и прекратить провоцировать Москву.