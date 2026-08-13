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НовостиВ мире13 августа 2026 7:47

WSJ: Украинские военные поразили бронегруппу ВС США на учениях НАТО

Американские войска во время учений были полностью разбиты
Людмила МИТРОХИНА
Украинские военные поразили бронегруппу ВС США на учениях НАТО

Украинские военные поразили бронегруппу ВС США на учениях НАТО

Фото: REUTERS.

Американская бронегруппа потерпела поражение от украинских военных в учениях НАТО. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Во время учений Common Resolve в Германии ВСУ атаковали подразделение армии США с помощью беспилотников, обнаружив позиции американской бронетехники и используя FPV-дроны.

Из-за быстрого условного поражения техники учения пришлось возобновить с начальной точки сценария, чтобы подразделения могли продолжить маневры. Участвовали около 3,5 тысяч американских военнослужащих с РЭБ и средствами противодействия беспилотникам.

Ранее KP.RU сообщил, что НАТО продолжает проводить масштабные учения. Отмечается, что частота проведения мероприятий говорит лишь об одном — альянс готовится к новой войне. Вероятно, в качестве своего врага он рассматривает Россию.