WSJ: Украинские военные поразили бронегруппу ВС США на учениях НАТО

Украинские военные поразили бронегруппу ВС США на учениях НАТО Фото: REUTERS.

Американская бронегруппа потерпела поражение от украинских военных в учениях НАТО. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Во время учений Common Resolve в Германии ВСУ атаковали подразделение армии США с помощью беспилотников, обнаружив позиции американской бронетехники и используя FPV-дроны.

Из-за быстрого условного поражения техники учения пришлось возобновить с начальной точки сценария, чтобы подразделения могли продолжить маневры. Участвовали около 3,5 тысяч американских военнослужащих с РЭБ и средствами противодействия беспилотникам.

Ранее KP.RU сообщил, что НАТО продолжает проводить масштабные учения. Отмечается, что частота проведения мероприятий говорит лишь об одном — альянс готовится к новой войне. Вероятно, в качестве своего врага он рассматривает Россию.