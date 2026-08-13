Строители случайно раскопали кладбище XIX века: работы пришлось приостановить Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В центре британского Кембриджшира на оживленной кольцевой развязке Куинсгейт строители обнаружили 11 человеческих скелетов. Ежедневно эту развязку пересекают тысячи автомобилистов, и находка стала полной неожиданностью для рабочих. Об этом пишет Mirror.

Останки нашли во время реконструкции в рамках проекта City Link, который должен создать прямой маршрут от вокзала Питерборо до центра города. Строители уже начали демонтаж подземных переходов, чтобы улучшить доступ для пешеходов и велосипедистов. Полицию немедленно уведомили о находке, однако эксперты подтвердили, что криминального следа нет.

Как выяснилось, скелеты принадлежат старинному кладбищу викторианской эпохи, которое закрыли для захоронений ещё в 1858 году. В 1970-х годах эту территорию расчищали под строительство тоннелей, но тогда останки не нашли из-за небольшой глубины работ. Нынешняя реконструкция затрагивает более глубокие слои грунта, поэтому тайна вскрылась только сейчас.

Все найденные скелеты будут перезахоронены на другом англиканском кладбище. Подрядчики уже усилили охрану объекта, а темпы земляных работ пришлось снизить, чтобы не повредить кости. Из-за этого возможна задержка проекта примерно на четыре недели, хотя власти обещают сделать всё, чтобы сократить этот срок.

Ранее в Англии археологи нашли череп мужчины IX века с искусственно удаленным фрагментом кости. Это может оказаться одним из древнейших примеров трепанации.