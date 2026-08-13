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НовостиВ мире13 августа 2026 8:23

Польша рассматривает возможность передачи Украине очередной партии ракет Patriot

Польша может передать Украине ракеты для Patriot из корыстных целей
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Семен ЗИМИН
Польша рассматривает возможность передачи Украине очередной партии ракет Patriot Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Польша рассматривает возможность передачи Украине очередной партии ракет Patriot Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Власти Польши в ближайшие дни примут решение о передаче Украине новой партии зенитных ракет Patriot. Этот вопрос сейчас активно обсуждается в правительстве страны. Об этом сообщила заместитель министра обороны Польши Магдалена Собковяк-Чернецкая в эфире радиостанции RMF FM.

Замглавы военного ведомства подчеркнула, что любой шаг по передаче вооружений должен оцениваться прежде всего через призму национальной безопасности самой Польши.

По словам представительницы министерства, глава оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш сейчас склоняется к положительному решению. Она пояснила его позицию, отметив, что он предпочитает, чтобы ракеты перехватывались над украинской территорией, а не залетали на польскую землю. При этом чиновница добавила, что прежние политические споры о правильности поставок уже отошли на второй план.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Варшава продолжит оказывать военную поддержку киевскому режиму, но с одним условием. Он призвал Киев отказаться от бандеровской идеологии.