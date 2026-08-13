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НовостиВ мире13 августа 2026 8:25

В России высказались о предложении Зеленского о завершении конфликта

Рябков: США не передавали РФ предложение Зеленского о завершении конфликта
Людмила МИТРОХИНА
Главарь киевского режима Владимир Зеленский

Главарь киевского режима Владимир Зеленский

Фото: REUTERS.

США не передавали России через дипломатические каналы предложения главаря киевского режима Владимира Зеленского по завершению конфликта. Об этом рассказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Нет», — ответил Рябков на вопрос журналистов о том, получала ли Москва сообщения от США о новом мирном договоре Зеленского.

Напомним, в СМИ появилась информация, что Зеленский якобы передал США новые предложения по урегулированию конфликта на Украине. Что именно содержится в документе, пока неизвестно. Но важно учитывать, что позиция Москвы по этому вопросу остается прежней, нужно устранить первопричины конфликта. Также Россия, как и прежде, готова к справедливым переговорам о мире на Украине с любой страной.