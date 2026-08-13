Инвестиционный прорыв в «зеленой» энергетике: в Приамурье построят солнечную электростанцию за 75 млрд рублей

Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Весной в Октябрьском районе Приамурья стартуют работы по возведению самой большой в регионе солнечной электростанции. Общий объем капиталовложений в этот амбициозный проект достигает 75 миллиардов рублей, а проектная мощность объекта составит 610 мегаватт.

В компании «Хевел» уточнили, что сейчас ведется активная подготовка к первому этапу строительства. Специалисты завершили инженерные изыскания, оформили арендные соглашения на землю и приступили к разработке проектной документации. Параллельно идут работы по расчистке площадки и подъездных путей, а также поданы заявки на технологическое присоединение к энергосетям. Кроме того, уже запущен процесс оформления участков под второй этап расширения станции.

Стоит отметить, что Амурская область располагает исключительно благоприятными климатическими условиями для использования солнечной энергии — ежегодно в регионе фиксируется порядка 300 ясных дней.

По предварительным прогнозам, ввод новой станции позволит закрыть примерно 10 % ожидаемого энергодефицита в объединенной энергосистеме восточной части страны. Это, в свою очередь, существенно повысит надежность местных сетей на фоне стремительного роста экономики и увеличения потребления электричества.

Как пояснила заместитель директора регионального Агентства по привлечению инвестиций Елена Валяева, ведомство оказывает инвестору всестороннюю поддержку. Помогало с подбором земельных участков и налаживанием взаимодействия с поставщиками ресурсов. По ее словам, Агентство как институт развития, сопровождает проект по системе «одного окна». В сочетании с федеральными и областными субсидиями, а также льготами территории опережающего развития это создает для бизнеса максимально комфортные условия.

«В итоге мы видим мультипликативный эффект: создание новых рабочих мест, укрепление энергетической независимости всего макрорегиона и формирование «зеленого» имиджа Дальнего Востока как передовой площадки для устойчивого развития», - подчеркнула Елена Валяева.

Возведение столь крупного объекта даст мощный импульс для совершенствования инфраструктуры. Потребуется прокладка новых или реконструкция существующих линий электропередачи и подстанций, что в комплексе улучшит качество всей региональной энергосети.

Губернатор Василий Орлов отметил, что запуск строительства солнечной станции в Октябрьском округе — это существенный этап на пути к «зеленой» энергетике и формированию стабильной энергосистемы как в области, так и во всем Дальневосточном федеральном округе.

«Новые мощности укрепят статус региона как одного из лидеров Дальнего Востока по выработке электроэнергии, а также создадут дополнительные рабочие места. По итогам 2025 года Амурская область вошла в число лидеров комплексного инвестиционного рейтинга регионов РФ в области возобновляемой энергетики, а также победила в номинации «Выбор инвестора», - констатировал Глава региона.