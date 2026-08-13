МВД: Трое руководителей КПК обманули свыше 2 тысяч человек на миллиард рублей

Двух руководителей КПК, обманувших двух тысяч человек на деньги, уже арестовали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Правоохранители из Кировской области задержали троих руководителей кредитно-потребительских кооперативов (КПК), обманувшие порядка 2 тысяч россиян на общую сумму в миллиард рублей. Об этом заявила в «Максе» представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Более двух тысяч обманутых пайщиков уже обратились в полицию, а сумма причиненного им ущерба может превысить миллиард рублей. Мои коллеги из Кировской области задержали троих руководителей кредитно-потребительских кооперативов», - написала она.

По словам Волк, представители КПК, работавших сразу в паре регионов, предлагали россиянам открыть вклады под высокий процент. Для привлечения большего количества клиентов они активно рекламировали свою деятельность, создавая на сайтах фейковые положительные отзывы. Сначала аферисты добросовестно выполняли свои обязанности, но позднее они решили закрыться и не выплачивать средства людям. Руководители КПК занимались аферами с 2014 по 2026 год .

Двое преступников уже арестованы. Третий злоумышленник находится в розыске. Возбуждено уголовное дело по по части 4 статьи 159 УК РФ.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала двух курьеров по делу о мошенничестве. Молодые парни выманивали у пенсионеров деньги, переводя почти все деньги зарубежным аферистам.