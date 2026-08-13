Минобрнауки назвало десять городов-лидеров РФ по числу студентов

Минобрнауки назвало Москву, Петербург и Казань лидерами по числу студентов Фото: Павел МАРТИНЧИК. Перейти в Фотобанк КП

Москва, Санкт-Петербург и Казань стали лидерами по числу студентов среди российских городов. Соответствующий рейтинг был составлен на основе данных Минобрнауки. В первую десятку также вошли Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Воронеж, Уфа, Краснодар и Нижний Новгород.

В министерстве пояснили, что позиции городов в рейтинге напрямую связаны с развитием инфраструктуры высшего образования. К 2036 году в стране планируется создать 40 современных студенческих кампусов. Именно в тех регионах, где уже ведется строительство или проектирование таких объектов, сегодня наблюдается наибольший приток абитуриентов. Среди таких городов — Москва, Нижний Новгород, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Южно-Сахалинск и другие.

Ранее в ходе открытого экспертного диалога «Высшее образование в новую технологическую эпоху» глава Минобрнауки Валерий Фальков указал на «масштаб вызовов», стоящих перед отраслью, и призвал профессиональное сообщество переосмыслить ключевые понятия университетской подготовки.