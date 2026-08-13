Родным убитых в Паттайе россиян выплатили компенсацию в 18 тысяч долларов

Власти провинции Чонбури, где убили двух россиян Назимовых, выплатили родственникам погибших компенсацию в 600 тысяч батов - около 18 тысяч долларов. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Власти провинции Чонбури, где убили двух россиян Назимовых, выплатили родственникам погибших компенсацию в 600 тысяч батов - около 18 тысяч долларов. Об этом пишет «КП-Тюмень» со ссылкой на сообщение департамента защиты прав и свобод тайской провинции.

Стоит отметить, что российские граждане стали жертвами местных бандитов. Помимо россиян, преступники также убили в Паттайе еще одну тайскую семью, состоящую из трех человек. Родным погибших членов семьи была передана денежная компенсация в 300 тысяч батов за каждого убитого.

«Цель выплат - это <…> расширение доступа к услугам для граждан, пострадавших от преступлений, чтобы они могли реализовать свои права в соответствии с Законом о компенсации потерпевшим, а также о возмещении ущерба и расходов обвиняемым по уголовным делам<…>. Кроме того, деньги будут направлены на оказание оперативной и справедливой помощи», - заявили в департаменте.

Ранее МИД Таиланда признал, что убийство брата и сестры Назимовых из России в Паттайе сильно ударило по имиджу страны как туристического места. Тайский премьер Анутхин Чанвиракун распорядился усилить меры для обеспечения безопасности путешественников.