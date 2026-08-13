В Екатеринбурге начали судить вора в законе Гию Свердловского

Акоева судят по статье 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии» Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловском областном суде стартовал процесс над Георгием Акоевым, известным в криминальной среде как Гия Свердловский, передает «КП-Екатеринбург». Его судят по статье 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

Акоева задержали еще в ноябре 2025 года в элитном ЖК «Квартал Федерация». При обысках оперативники изъяли ножи с запрещенной символикой АУЕ и более 40 тысяч долларов.

В прокуратуре области уточнили, что авторитет разрешал споры между приверженцами криминальной идеологии, управлял «общаком» и координировал его пополнение, а также влиял на назначения и понижения криминальных статусов. Как рассказал источник «КП», свой статус вора в законе Акоев получил в ноябре 2008 года. Он активно использовал его, в частности, нелегально отправлял в колонии «грев» — крупные партии продуктов и сигарет.

По данным начальника пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, материалы расследования составили шесть томов.

- Оперативное сопровождение дела осуществляли сыщики ОБОП УУР ГУ МВД области совместно с коллегами из ФСБ. Силовую поддержку ОВД оказывали бойцы СОБР Росгвардии, - уточнил полковник Горелых.

Первое заседание прошло 13 августа. Суд не стал менять меру пресечения. Адвокаты ходатайствовали о домашнем аресте из-за плохого здоровья подзащитного, отмечая, что в СИЗО он не может получать необходимые лекарства. Сам Акоев заявил, что не намерен скрываться.

Однако судья продлил ему содержание под стражей до 25 января 2027 года.