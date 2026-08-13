Стало известно, где пройдёт «Евровидение-2027» Фото: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Froehlich/Global Look Press

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» приняли решение провести следующее состязание в 2027 году в болгарском причерноморском городе Бургас. Эта информация была обнародована Европейским вещательным союзом (EBU) в соцсетях.

В заявлении организаторов уточняется, что 71-й по счету песенный конкурс состоится на живописном побережье Черного моря в Болгарии. Они также проинформировали общественность о точных датах проведения главных шоу. Полуфинальные этапы запланированы на 11 и 13 мая, а решающий финальный тур пройдет 15 мая.

Представители союза добавили, что помимо основного города-хозяина, праздничные и культурные мероприятия в рамках конкурса также организуют в Софии, Пловдиве и Варне. Эти города станут частью масштабного события, принимая гостей и делегации.

Стоит напомнить, что в 2026 году площадкой для «Евровидения» была выбрана Австрия, а все мероприятия проходили в Вене. Нынешний год в австрийской столице запомнился чередой громких скандалов, которые были связаны с участием делегации Израиля. При этом Российская Федерация уже не первый год остается отстраненной от участия в этом соревновании.

Несмотря на текущую ситуацию, директор конкурса Мартин Грин не исключил возможности возвращения российских артистов на сцену в будущем.