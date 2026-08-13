Bloomberg: США заплатят самую большую сумму по госдолгу за последние 25 лет

США заплатят самую большую сумму по госдолгу за последние 25 лет Фото: REUTERS.

США планируют продать 30-летние облигации по самой высокой ставке за 25 лет. Это произошло после падения цен, что может указывать на предпочтение краткосрочных займов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

В четверг Минфин США проведет аукцион по продаже 30-летних облигаций на 25 миллиардов долларов. На рынке доходность новых бумаг ожидается на уровне 5,24%, что станет самой высокой с 2001 года.

Это проблема для президента США Дональда Трампа перед ноябрьскими выборами в конгресс. Высокие затраты на госфинансирование ухудшают экономику после нескольких лет инфляции и больших расходов.

Ранее KP.RU сообщил, что госдолг США превысил 39 триллионов долларов. Это самый большой показатель из мировых держав. При этом Штаты не видят в этом никакой проблемы.