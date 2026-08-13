Можно ли создать оружие, вызывающее цунами: ученый дал ответ Фото: Виктор КЛЮШКИН. Перейти в Фотобанк КП

Директор Центра наук о землетрясениях региона Каскадия Диего Мелгар заявил, что создание оружия, способного искусственно вызывать цунами, невозможно. По его словам, мощь природной стихии настолько велика, что любое рукотворное вмешательство просто несопоставимо с ней. Об этом специалист рассказал в беседе с РИА Новости.

Ученый пояснил, что землетрясение магнитудой девять баллов высвобождает энергию, превосходящую весь мировой ядерный арсенал. Он подчеркнул, что человек не в силах создать взрыв подобной мощи, а даже если бы это удалось, управлять им было бы невозможно. Результат не дал бы нужной силы волны.

Мелгар напомнил о трагедии 2004 года в Индийском океане, когда толчки магнитудой 9,5 унесли жизни около 228 тысяч человек в Индонезии, Шри-Ланке, Индии и Таиланде.

Он также предупредил, что любые попытки контролируемого вызова цунами для предотвращения более страшного удара либо окажутся бесполезными, либо приведут к обратному эффекту. Ученый заключил, что для замены одного мощного толчка потребовались бы десятки тысяч слабых, так как напряжение в земной коре не высвобождается частями.

В июне на юге Филиппин у берегов острова Минданао произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Толчки ощущались в десятках населенных пунктов, а предупреждения о цунами были объявлены в Индонезии, Малайзии и Японии.