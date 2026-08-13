Лантратова помогла раненому бойцу СВО из Красноярского края получить выплату

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила в мессенджере "Макс" о содействии участнику специальной военной операции из Красноярского края в получении региональной единовременной выплаты. Омбудсмен рассказала, что к ней обратился военнослужащий, который не мог завершить процедуру получения выплаты из-за проблем с медицинскими документами.

По словам Лантратовой, вместе с уполномоченным по правам человека в Красноярском крае Марком Денисовым она направила официальный запрос в региональное министерство социальной политики и помогла бойцу доработать необходимые медицинские справки. В результате комиссия одобрила выплату, и 300 тысяч рублей были перечислены на счет защитника.

Ранее Лантратова сообщала, что аппарат омбудсмена рассматривает обращения по теме специальной военной операции в ускоренном режиме. По ее словам, сотрудники ведомства стараются укладываться в три дня — это быстрее установленного законом срока. Омбудсмен уточнила, что такой подход позволяет действительно оперативно помогать заявителям.