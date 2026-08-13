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НовостиПолитика13 августа 2026 9:16

Минобороны: российские войска освободили Петровку в ДНР

В Минобороны России рассказали о продвижении российских военных
Людмила МИТРОХИНА
Минобороны: российские войска освободили Петровку в ДНР

Минобороны: российские войска освободили Петровку в ДНР

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Российские войска освободили Петровку в ДНР. Об этом рассказали в Минобороны России во время ежедневного брифинга.

«Подразделения "Центра" активными действиями освободили населенный пункт Петровка», — говорится в сообщении от военного ведомства.

Петровка находится на берегу реки Казенный Торец, в 4 км юго-западнее Дружковки — важного узла обороны ДНР. Для достижения цели бойцам нужно взять еще несколько населенных пунктов. С юга на этом направлении действует группировка "Юг".

Напомним, российские войска продвигаются по всей линии боевого соприкосновения. Враг терпит неудачи, именно поэтому киевский режим, подтверждая террористическую сущность, снова и снова пытается нанести удар по гражданским объектам в регионах РФ. В частности, 12 августа ВСУ нанесли удар по Новороссийску.