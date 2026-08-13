Разрыв отношений ближе, чем может показаться: напряженность между Украиной и Польшей нарастает Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Конфликт между Киевом и Варшавой нарастает с каждым днем. Недавно стало известно, что Украину не пригласили на крупнейший военный парад в Польше. Об этом пишет ирландский журналист Чей Боуз в своем аккаунте X.

«Крупнейший военный парад Польши запланирован на 15 августа в Варшаве, но Украина не приглашена. Отсутствие украинского парадного мероприятия связано с продолжающейся напряженностью между Варшавой и Киевом. Разрыв отношений ближе, чем мы думаем», — говорится в сообщении от репортера.

Ранее KP.RU раскрыл всю хронологию конфликта между Польшей и Украиной. Примечательно, что европейские страны не пытаются примирить двух вчерашних тесных союзников. А власти Польши настроены и дальше добиваться своей цели по исторической справедливости в вопросе Волынской резни.