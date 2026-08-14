Елена Ямпольская: У нашего президента очень выразительная речь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Советник президента Елена Ямпольская в эфире радио «Комсомольская правда» заявила, что Владимир Путин обладает яркой и живой речью. По её словам, это связано не только с грамотностью, но и с умением ясно мыслить и искренне верить в свои слова.

«Действительно, у нашего президента очень выразительная речь. Потому что одно дело — языковой пуризм, это когда человек щепетильно относится к орфографическим нормам, к орфоэпическим, то есть к ударениям», — указала советник главы государства.

Ямпольская отметила, что орфографическая правильность — это лишь база. Настоящая выразительность появляется, когда человек говорит о том, что его волнует. Она подчеркнула, что слушать Владимира Путина всегда интересно именно благодаря этой внутренней энергии.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон оценил одно из выступлений Владимира Путина на Валдае. Он отметил, что российский лидер производит впечатление человека, который знает то, о чём говорит, и ведёт себя уверенно.

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