Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Страны НАТО и Евросоюза искусственно нагнетают напряженность в Балтийском регионе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, выступая на форуме «Арктика-Регионы».

По словам дипломата, некогда спокойный регион становится все более подверженным конфликтам. Эта реальность, подчеркнул замминистра, вынуждает Россию учитывать складывающуюся обстановку в военном планировании. Он добавил, что действия альянса и европейских стран способствуют дестабилизации ситуации в регионе.

Ранее в немецкой прессе появилась информация о якобы появлении у берегов ФРГ большого противолодочного корабля «Североморск». Комментируя эти сообщения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что действия флотов стран НАТО, а не России способствуют нагнетанию напряженности в Балтийском регионе.