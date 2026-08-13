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НовостиВ мире13 августа 2026 9:56

Пашинян: Армения не откажется от диверсификации экспорта после решения РФ

Пашинян заявил, что Армении нужно находить новых покупателей
Арина СЕРОВА
Пашинян заявил, что Армении нужно находить новых покупателей

Пашинян заявил, что Армении нужно находить новых покупателей

Фото: REUTERS.

Ереван не откажется от диверсификации экспорта даже после того, как Россия решит снять все свои ограничения на импорт армянских товаров. Такое заявление сделал во время пресс-конференции премьер-министр государства Никол Пашинян.

По его мнению, Армению не выгодно, что ее импорт во многом зависит от одного государства. Поэтому правительство настроено искать еще больше покупателей.

«Мы так или иначе должны наши отношения диверсифицировать и даже если на все 100% будут открыты, то есть вернемся к тому изначальному состоянию, от этого наша повестка не поменяется», - высказался Пашинян.

Ранее Россельхознадзор сообщал, что еще одна продукция Армении попала под запрет на ввоз в Россию. На это раз ограничения касаются всей армянской молочной продукции. По информации ведомства, нововведения начали действовать с 27 июля.