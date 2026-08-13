Фронтмен группы Muse подал на развод с женой Фото: IMAGO/Gonzales Photo/Terje Dokke/Global Look Press

Лидер группы Muse Мэттью Беллами инициировал бракоразводный процесс спустя семь лет супружества. Соответствующее заявление 48-летний музыкант подал в суд Лос-Анджелеса 12 августа, спустя всего два дня после годовщины свадьбы. Об этом пишет Mirror.

В качестве причины развода в документах указаны «непримиримые разногласия», а точная дата фактического расставания супругов пока не определена. Беллами ходатайствует о предоставлении ему единоличной опеки над шестилетней дочерью Ловеллой и двухлетним сыном Джорджем. При этом он просит суд назначить бывшей супруге алименты в соответствии с условиями брачного договора 2019 года.

Супруга музыканта, 36-летняя Элла Эванс, намерена оспаривать решение по опеке. Она заявила, что разрыв назрел давно, и назвала совместную жизнь невыносимой по вине Беллами. Сам артист ранее признался, что случившееся выбило его из колеи, и теперь главным приоритетом для него стали дети и стабильность в доме.

По словам Беллами, спасением в этот период стала музыка, а работа над последним альбомом далась ему невероятно легко и стала настоящим катарсисом. Пара познакомилась 11 лет назад на съемках клипа Muse и поженилась в Малибу в августе 2019 года.

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