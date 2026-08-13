Пашинян заявил о нежелании разрывать концессию по ЮКЖД

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в ходе брифинга о нежелании разрывать концессионный договор с Россией по управлению Южно-Кавказской железной дорогой (ЮКЖД). Глава армянского правительства отметил, что Ереван настроен на поиск компромиссного решения с учетом взаимных интересов.

Пашинян пояснил, что выходом из ситуации может стать полная или частичная продажа российской концессии. При этом он подчеркнул, что Армения не намерена идти на "острые решения" и хочет урегулировать вопрос дружественным путем. Премьер добавил, что у Еревана нет претензий к Москве или ее интересам. В то же время Пашинян указал на существующую проблему: действующая концессия, по его словам, препятствует интеграции Армении в международную транспортную сеть.

Комментируя ситуацию вокруг Южно-Кавказской железной дороги, зампред правительства России Алексей Оверчук ранее отметил, что официальных обращений со стороны Еревана о прекращении концессии в адрес Москвы не поступало. Вице-премьер подчеркнул, что Россия выступает за продолжение концессионного соглашения.