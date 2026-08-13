Анастасия Волочкова поставила точку в скандале с рейсом на Мальдивы: будет ли суд

Сейчас балерина уже добралась до островов, куда отправилась в 29-й раз. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Анастасия Волочкова рассказала, что не собирается судиться с авиакомпанией после того, как не попала на рейс на Мальдивы. Балерина объяснила ситуацию и призналась, что сейчас хочет сосредоточиться на отдыхе. Об этом пишет mk.ru.

«Да вы что! Моя справедливость в том, что я прима-балерина всея Руси и я не собираюсь тратить на этих людей даже долю своего внимания. Ничего я не буду делать, хотя я человек правды», – заявила Волочкова.

По словам артистки, она сама решила задержаться в кафе возле выхода на посадку. Волочкова рассказала, что перед этим фотографировалась с пассажирами и хотела спокойно выпить бокал вина, поэтому вместе с сопровождающими пропустила других людей вперед. В итоге к трапу она пришла последней и на рейс ее не пустили.

Сейчас балерина уже добралась до островов, куда отправилась в 29-й раз. На острове ей помогли с багажом и организовали новый гидросамолет из Мале. Волочкова призналась, что после недавней операции и напряженного графика выступлений ей особенно хочется отдохнуть.

Ранее KP.RU решил вспомнить самые заметные случаи, когда российские звезды сталкивались с проблемами во время авиаперелетов. Для балерины это не первый подобный эпизод – раньше она уже оказывалась в центре похожей истории.