ФНС взыскала с Ильи Варламова* 34 млн рублей после спора о резидентстве Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Налоговая служба России добилась от блогера Ильи Варламова* выплаты почти 34 миллионов рублей. Причиной стал спор о его статусе налогового резидента, который повлиял на размер обязательных платежей в бюджет. Об этом пишет Baza.

Согласно действующему законодательству, граждане, находящиеся за пределами страны более полугода, теряют статус налогового резидента. Для них установлена повышенная ставка налога на доходы физических лиц в размере 30%, тогда как для обычных резидентов она составляет 13%. Поскольку Варламов* покинул Россию еще в 2022 году, фискальный орган посчитал, что блогер неправомерно применял льготную ставку.

Ведомство утверждало, что Варламов* должен был отчислять государству 30% от своих доходов, а не 13%. Вместо этого он продолжал платить по пониженной ставке, из-за чего образовалась задолженность в размере 34 миллионов рублей. Представители ФНС зафиксировали это нарушение и потребовали погасить долг.

По итогам разбирательства Илья Варламов* перевел на счет налоговой службы требуемые 34 миллиона рублей. На этом история не закончилась: помимо основной суммы долга, блогеру также был выписан денежный штраф в размере 13 миллионов рублей.

Напомним, что ещё в феврале 2026 года Илью Варламова* признали виновным в распространении фейков о российской армии.

* — Признан иноагентом на территории России, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга