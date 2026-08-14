Елена Ямпольская рассказала о создании реестра языков народов России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Советник президента Елена Ямпольская сообщила в эфире радио «Комсомольская правда» о планах по созданию реестра языков народов России. Она пояснила, что это поручение главы государства, и новый документ поможет систематизировать все лингвистическое богатство страны.

«У нас впервые появился документ стратегического планирования, относящийся к языку. И к русскому, и ко всем многочисленным языкам наших народов», — указала советник российского лидера.

По словам Ямпольской, вместе с реестром осенью в Думу внесут обновленный закон о языках, так как текущее законодательство устарело. Она уточнила, что в стране насчитывается около 200 языков, и для 55 из них уже разрабатываются единые федеральные учебники.

«У нас примерно 3 миллиона детей учат в школе языки своих народов. И это счастливые дети, на самом деле, потому, что у них два родных языка. Хорошо, когда у тебя много родни. А русский язык, очевидно, родной для каждого, кто в России живет, и — свой язык», продчеркнула она.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сбережение языка, культуры и исторической памяти является основой суверенного и уверенного развития общества и государства.

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