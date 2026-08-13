Ледник в Гренландии потерял кусок размером с Манхэттен: эта глыба может угрожать судам

Кусок ледника размером с Манхэттен откололся от Гренландии. Фото: Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

От ледника Петермана в Гренландии откололся кусок льда размером с Манхэттен. Образовавшийся ледяной остров, по данным международной исследовательской группы из Оттавского университета, стал крупнейшей потерей ледника в Арктике с 2012 года, пишет газета New York Post.

По словам ученых, длина отколовшегося фрагмента превышает 70 километров, а толщина достигает почти 150 метров. Исследователи отметили, что наблюдают за изменениями ледника с 2019 года и ожидали раскола в течение последних нескольких лет. При этом специалисты уверены, что это не последний случай — в ближайшее время от ледника могут отделиться еще два куска льда, что уменьшит его площадь примерно на 22%.

Отколовшиеся глыбы льда, предупреждают эксперты, могут дрейфовать годами, представляя опасность для судов. Наблюдение за состоянием ледника и его отколовшимися фрагментами будет продолжаться с помощью спутниковых снимков.

Ранее исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, предупредило, что шельфовые ледники в Антарктиде могут таять быстрее, чем предполагалось.